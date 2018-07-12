Universidad de Coahuila recibió cadáveres de personas no localizadas

México.- La Facultad de Medicina de Torreón recibió desde 2006 cadáveres de personas no identificadas.

De acuerdo con una investigación, los cuerpos fueron adquiridos por un convenio existente con el Gobierno de Coahuila, que donaba los cadáveres de los llamados NN.

El medio local indicó que el director de la Facultad, Salvador Chavarría, confirmó la entrega de cuerpos pero negó malas prácticas, aunque reconoció que no se les realizaron pruebas de ADN en la Universidad, por no ser de su competencia.

En 2012 habrían recibido 15 cuerpos, en 2013 14, en 2014 7, en 2015 2 y en 2016 9 cuerpos no reclamados.

Sobre 2006 a 2011 no hay información, indicó.

Grupo Vida, organización coahuilense que indaga sobre los desaparecidos en la entidad, denunció que durante el punto más álgido de la violencia en el estado se donaron cuerpos a la Facultad de Medicina.

Un caso específico fue el de un cuerpo no identificado en 2011, que pasó 6 meses en el Servicio Médico Forense y luego fue donado.