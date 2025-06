Usan tecnología en filtros antialcohol

SALTILLO, COAHUILA.-Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, el Ayuntamiento de Saltillo ha reforzado los filtros antialcohol mediante la incorporación de tecnología de última generación que permite una detección más precisa de conductores en estado de ebriedad.

Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento, informó que gracias al apoyo de la Secretaría de Salud, los filtros cuentan ahora con aparatos capaces incluso de identificar la presencia de olores a licor dentro de los vehículos.

"La Secretaría de Salud entregó aparatos nuevos y el suministro para poder llevar a cabo las pruebas, inclusive hay un aparato que detecta si dentro del vehículo hay olor a licor, ahí te lo marca el propio aparato", detalló.

El funcionario explicó que estos filtros operan principalmente en los sectores norte y sur de la ciudad, zonas identificadas como focos rojos por la alta incidencia de accidentes provocados por personas que manejan bajo los efectos del alcohol.

Se ha puesto mucha atención donde había mas incidencia de esos accidentes en años anteriores, sobre todo en el Figueroa, en el norte de la ciudad.

Saracho Navarro describió el procedimiento que se sigue en los filtros. Si el dispositivo no detecta presencia de licor y no hay evidencia visible de bebidas alcohólicas o signos de embriaguez en el conductor, el vehículo puede continuar su camino.

En caso contrario, se activa un protocolo que incluye una segunda revisión, examen médico y valoración por parte del juez calificador.

"Lo que sucede es que en los filtros se instala el aparato y si no marca el olor a licor y no hay ninguna bebida al interior del vehículo, a la vista de los oficiales y, sobre todo, con la persona que va manejando no pasa a revisión", dijo.

Las autoridades municipales han reiterado su compromiso de garantizar la seguridad vial y reducir los incidentes fatales asociados con el consumo excesivo de alcohol al volante.