Va Blas a Finanzas

Blas José Flores Dávila, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila por cuatro años y medio, presentó su renuncia ayer en Sesión Extraordinaria con el Consejo Universitario en Pleno, donde informó que estará fungiendo como secretario de Finanzas en la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís a partir del uno de diciembre.

En las instalaciones de la Ciudad Universitaria en Arteaga, frente a los 360 consejeros que integran el Consejo Universitario en Pleno, Flores Dávila agradeció a todos por el apoyo brindado a su persona en el trascurso que estuvo al frente de la máxima casa de estudios.

Ahí anunció que el Secretario General de la UA de C Salvador Hernández Vélez queda como rector interino, hasta los próximos 60 días hábiles cuando se realicen elecciones nuevamente para nombrar al nuevo rector de la Universidad.

Se abrirá la convocatoria para que se inscriban todos los aspirantes al cargo, finalmente alrededor de 40 mil integrantes de la comunidad estudiantil (maestros y alumnos) decidirán en las urnas quién será el nuevo representante de la Autónoma de Coahuila.

“Me comprometo a realizar una entrega ordenada de la Rectoría y deseo, desde ahora, a quien la comunidad elija como próximo rector una vez que se convoque al proceso respectivo, el mayor de los éxitos en su gestión, asegurándole que contará con todo el apoyo que desde mis nuevas responsabilidades pueda brindarle”, señaló Flores Dávila.

Blas Flores trabajó además en el sistema financiero privado y fue Tesorero Municipal del ayuntamiento de Saltillo de acuerdo al currículum público en el sitio oficial de la UA de C.

Respecto a su nuevo puesto, señaló que su visión para el cargo a ocupar desde ahora es actuar y cumplir con responsabilidad su labor como funcionario público.

Por su parte, el coordinador de la Unidad Norte Javier Toledo Aguilar, acudió como consejero universitario y destacó que el exrector Blas José Flores Dávila fue una persona de proyectos, leal, cabal y responsable.

Por ello, aseguró que el nombramiento que se le otorga en el Gobierno del Estado en su entrante administración solo es el reflejo del resultado de su trabajo.