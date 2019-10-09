VAN DOS FÓRMULAS POR DIRIGENCIA ESTATAL DEL PRI COAHUILA

Saltillo, Coahuila.- La fórmula conformada por Rodrigo Fuentes y Martha Loera, así como la de Enrique Sarmiento y Pilar Cabrera, presentaron este miércoles los requisitos establecidos en la convocatoria por la contienda a la Presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, que para tal efecto expidió el Comité Ejecutivo Nacional el pasado 27 de septiembre.

Será la Comisión Estatal de Procesos Internos la encargada de revisar y dictaminar la idoneidad de la documentación presentada por ambas fórmulas y en su caso aprobar los registros a más tardar el viernes 11 de octubre.

La fórmula conformada por Rodrigo Fuentes y Martha Loera acudió al salón León V. Paredes del PRI Coss, en punto de las 12:00 horas, mientras que a las 13:30 hizo lo propio la conformada por Enrique Sarmiento y Pilar Cabrera.

Entre muestras de apoyo de la militancia y un fuerte espíritu priista, las fórmulas acudieron a su registro con la convicción de que este ejercicio democrático, por exigencia de la militancia, se está convirtiendo en una costumbre del PRI en Coahuila.

De acuerdo con la convocatoria, el lunes 14 de octubre, las fórmulas que obtengan su registro comenzarán campaña, culminando el 8 de noviembre y la votación se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, donde además de la dirigencia estatal se estarán eligiendo consejeros políticos municipales, estatales y nacionales.

‘México necesita un PRI unido'.- Rigo Fuentes

En entrevista, Rodrigo Fuentes Ávila explicó que el país necesita de un PRI fuerte, unido, preparado, leal y combativo.

“Un PRI estructurado y bien organizado, para hacerle frente a un gobierno de ocurrencias”, dijo, “porque México es de todos, le guste o no le guste al Presidente de la República, es de todos los mexicanos. En el PRI estamos listos y no vamos a claudicar en la tarea que nos hemos propuesto, la de construir un mejor país y un mejor Coahuila para todos”.

Fuentes Ávila enfatizó que “los camisas rojas” se preparan para hacer campaña y llegado el momento, llevarán su propuesta a cada priista, a cada persona que siente cariño por el PRI.

“Nuestro líder político se llama Miguel Riquelme y los camisas rojas estamos orgullosos de él; por ese motivo, vamos a defender las acciones de su gobierno, un gobierno emanado del PRI”, mencionó.

‘Quiero devolverle algo a mi partido'.- Martha Loera

Afiliada al PRI desde los 15 años, Martha Loera Arámbula se unió a las filas del partido y nunca se fue.

“Desde siempre he tenido la ilusión de estar en un puesto donde pudiera aportar algo”, expresó, “soy profesora y la vocación siempre es de servicio, de ayudar a los demás, de poder coordinar algún esfuerzo en agradecimiento al PRI, que ha forjado nuestro país y nuestro estado.

“Es el momento de poder devolverle algo a la comunidad, de poder servir, de poder ayudar a los demás, toda vez que soy producto de la cultura del esfuerzo y el PRI me ha otorgado esas oportunidades. Donde quiera que me encuentre, me siento con esa honrosa obligación”.

Quiere Enrique Sarmiento un PRI cercano

Al describirse como un apasionado de la democracia, Enrique Sarmiento expresa que el PRI debe regresar a sus orígenes.

“Que sea un partido cercano a la militancia, regresarle el partido a la gente, un partido que encabece el asambleísmo, la gestión social; que dialogue con la militancia, con los ciudadanos, con el gobierno. Un partido que encabece las grandes demandas sociales.

“El priismo de Coahuila está impuesto a las consultas democráticas, a las bases; yo siento que hay que regresarle a la militancia para que elija a través de procesos democráticos a sus candidatos de elección popular”, dijo.

‘Quiero un PRI del que nos sintamos orgullosos'.- Pilar Cabrera

Pilar Cabrera considera que es necesario tener un partido abierto a todos.

“Un partido donde todos sintamos orgullo de ser priistas”, expresó, “el ser institucionales, de querer y respetar al partido; estoy de acuerdo en que todos nos capacitemos y que tengamos que seguir fortaleciendo al partido.

“Quiero que el partido recupere posiciones que hemos perdido, pero que también recupere la confianza de la gente, que cualquiera que vea al partido participe porque esté realmente convencido”.

Firman Pacto de Civilidad y Compromiso Político

Posterior al registro, los aspirantes acudieron a la sede del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, donde ante el Presidente Adrián Herrera, firmaron el Pacto de Civilidad y Compromiso Político, documento en el cual las fórmulas registradas se comprometen a cumplir con las disposiciones previstas en la convocatoria.

Este documento servirá además para que las actividades proselitistas de las fórmulas sean respetuosas en todo momento hacia sus contrincantes, pero sobre todo hacia la institución.

El mismo pacto pide que en todo momento se divulgue el programa de acción y los principios ideológicos del Partido Revolucionario Institucional y sobre todo reitera la disposición de respetar y apoyar la decisión que tome la militancia.