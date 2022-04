Votación cínica y descarada: PAN

Como una votación cínica, descarada y violatoria a la ley, así calificaron los dirigentes panistas a la revocación de mandato que se llevó a cabo este domingo.

Elisa Maldonado, dirigente estatal del Acción Nacional, Gerardo Aguado, Secretario y la Diputada Mayra Lucila Valdés expresaron que el Partido Morena va en declive y por ello tuvieron que usar toda la fuerza del estado, encabezadas por funcionarios, gobernadora y alcaldes para poder mover y acarrear a quienes acudieron a las urnas para votar a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que sigue ahora para ellos es desmantelar al INE y no lo vamos a permitir, es necesario que nos unamos como partidos políticos para que Morena no siga haciendo daño a México ni a la democracia, porque ya no se trata de colores sino de defender al país", expresó Elisa Maldonado.

Los dirigentes afirmaron que interpondrán denuncias por los actos violatorios que se registraron en la jornada de revocación de mandato y mostraron evidencia de los mismos en fotografías y videos, uno de ellos de Mario Delgado, Presidente de Morena en el que se encuentra a un lado de una combi con el mensaje: "¿Quieres ir a votar? Yo te llevo".

Los dirigentes del PAN afirmaron que lo que sigue es defender al INE y el Acción Nacional lo hará desde el Senado de la República para que López Obrador no utilice la manipulación para tratar de desaparecerlo, sobre todo al culparlo por la baja votación que tuvo Morena en la jornada de este domingo.