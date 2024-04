En MORENA todos: Piña.

La adhesión de Raúl Guerrero a la campaña de Roberto Piña al igual que Armando "El Güero" Pruneda y Sandra de Luna es una muestra de que "en el Movimiento de Regeneración Nacional cabemos todos" , de ahí que quien se sume es bienvenido, sostuvo Roberto Piña, candidato morenista a la alcaldía de Frontera.

Dijo que cada día hay más personas que comulgan la propuesta de MORENA, de ahí que en la Cuarta Transformación " no vamos a parar de recorrer buscando como entrar en el corazón de las personas, MORENA concientiza a la ciudadanía y estoy muy contento, es un tema que todos los días en lugar de cansarme me genera más emoción y estoy muy agradecido con la gente de Frontera por su respuesta".

Mientras recorría las calles del ejido La Cruz, Raúl Guerrero saludó al candidato de MORENA, Roberto Piña y le hizo público su apoyo, destacando "no hay otra opción así que hay que darle seguimiento al proyecto que ya traes".

Reconoció que a sus recorridos se han sumado Armando el Güero Pruneda, Sandra de Luna y ahora Raúl Guerrero reiterando que este "es un movimiento en el que obviamente cabemos todos y ahora con la candidatura de Claudia Sheinbaum es una locomotora, es un tren que va para adelante", dijo.

El abanderado morenista que busca una segunda oportunidad en el cargo, dijo que sin temor a equivocarse Claudia Sheinbaum representa a todas esas mujeres que han hecho cosas importantes.

En entrevista concedida en una estación de radio, Piña Amaya abordó el tema de la guerra sucia y señaló: "Me da pena el tema de la descalificación, a mí me pueden hacer, señalar y me tengo que aguantar, lo que no se vale, es que lleguen a la casa y amenacen a la gente que por agarrar alguna pancarta les puedan retirar las despensas, no se vale", sentenció.

Dijo que un beneficiario de otro partido le mandó mensaje en donde justamente le dicen que por tener una pancarta de MORENA, podría dejar de recibir el beneficio.

En MORENA, apuntó, no se condicionan ni las becas a los jóvenes de preparatoria ni a los beneficiarios del Programa 65 y Más, y en el partido que lo hacen lo único que logran es que la gente los tenga aborrecidos.

Piña Amaya dijo que no es con denostaciones o guerra sucia que se gana, se gana con propuestas, trabajo, "no nos vamos a cansar de caminar todos los días y escuchar a la gente", dijo.

"Hagamos una campaña de propuestas y de cosas reales, no venir a prometer cosas que no pueden, quieren seguirle mintiendo a la gente, quieren jugar con la inteligencia de la gente", destacó.

Como en otras ocasiones, dijo, "está es una contienda entre dos, el único problema es que el PRI trae vestidos de varios colores, pero cree que la gente no se da cuenta". No va a haber dinero de MORENA a la campaña, la propuesta es seguir haciendo gobierno, seguir apoyando a los jóvenes y que sigan las instituciones educativas que nuestra gente pueda conseguir buen empleo, por eso yo camino casa por casa y les pido que me echen la mano para que voten Todo Morena y seguir construyendo el Plan C.