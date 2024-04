Va Saúl como candidato independiente.

SABINAS, COAH.- Saúl Tristán, dice ser originario de Cloete y gracias a la postulación del Pueblo, a raíz de haber obtenido el apoyo ciudadano que, marca los lineamientos del estatuto del Comité Electoral, hoy es un candidato "Independiente", y el día 2 de Junio va a estar en la boleta en la parte inferior y el logo que le piden es Demócrata Progresista.

El mismo tiene una formación Académica muy extensa en, contaduría Pública, abogado fiscal, por más de 34 años, además de contar con dos doctorados por la Derecha Autónoma de Nuevo león y en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de especialización en o Ejecutivo, estuvo 18 años en el sistema administración tributario y cree vehementemente que cuenta con el perfil a académico para el trabajo que quiere ejercer que es: "Ser un funcionario público para cuidar los dineros del pueblo".

A pesar de que no se le ha dado mucha difusión a su proyecto, el continua su labor de campaña junto a su familia, el cual menciona inicio en la Villa de Cloete y ha recorrido varias colonias de la ciudad; este sábado se encontraba en el Boulevard Paseo de Los leones, entregando propaganda y publicidad de sus propuestas.

Menciona que entre sus propuestas están: "El agua, no detener el suministro del agua, vamos a tener un equipo de hidrólogos que van a informar semanalmente a la gente cual es el origen y aplicación incluso del recurso y vamos a ver una atención a las fugas ya que creemos que en la fugas se va más gasto que el consumo humano, en el artículo primero constitucional y en el código municipal establece que son obligaciones facultades del municipio. El agua, la basura, el drenaje, pavimentación.

En el tema de la basura menciona que van a eliminar el cobro de la basura en el recibo del agua y aparte van a atender permanentemente el bacheo y las líneas de agua de distribución, vana atender el drenaje en la Aguililla que básicamente está colapsado todo

Informa que el 2 de Junio que el pueblo les del triunfo van a empezar a organizar un plan de desarrollo municipal y van a atacar la corrupción y a adelgazar la nómina del municipio, ver la función de cada uno la función para tener un servicio de excelencia al pueblo.

Dijo que quiere ser alcalde de sabinas Coahuila porque: "Esto inicio de hace un año atrás, viendo que uno publicaba en las redes sociales la situación que uno veía, y observaba que pues, nadie me escuchaba, era un grito en la oscuridad, en el desierto; me puse a investigar este tema tan importante de la política, y empecé a prepararme para poder contender y ser un candidato independiente toda vez que, Yo no me quería postular por ningún partido para Yo hacer las cosas, Yo no quería que alguien estuviera atrás de mí diciendo como hacer las cosas; porque Yo me debo al pueblo y mi compromiso es con el Pueblo".