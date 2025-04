"28 Years Later" estrena nuevo tráiler con más tensión, sangre y secretos aterradores

LONDRES, REINO UNIDO.- Tras la euforia generada por su primer adelanto, la esperada cinta 28 Years Later ha lanzado un nuevo tráiler que deja claro que el terror no ha terminado. Ambientada tres décadas después del brote del letal "virus de la rabia", la secuela promete una dosis de horror y suspenso al estilo clásico de Danny Boyle.

El avance muestra un Reino Unido desolado, donde los últimos vestigios de humanidad sobreviven en aislamiento. La historia se centra en un grupo de sobrevivientes refugiados en una isla remota, cuya aparente tranquilidad se ve fracturada cuando oscuros secretos sobre los infectados comienzan a salir a la luz.

La película reúne a un sólido elenco encabezado por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O´Connell, Alfie Williams y Ralph Fiennes. Aunque Cillian Murphy, protagonista de la cinta original, no aparecerá en esta entrega, el director dejó abierta la posibilidad de su regreso en futuras entregas: "Como todas las cosas buenas, quizá haya que esperar un poco más", comentó Boyle.

28 Years Later se perfila como uno de los estrenos más esperados del verano, con su llegada a cines programada para el 20 de junio. Compartirá cartelera con otras superproducciones como Superman y The Fantastic Four: First Steps, pero su legado de terror podría garantizarle un lugar destacado.

Con atmósferas claustrofóbicas, tensión psicológica y nuevas capas de narrativa, esta entrega promete expandir el universo iniciado por 28 Days Later y 28 Weeks Later, manteniendo la esencia que la convirtió en una saga de culto.