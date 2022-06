"A quien te falte el respeto, le rompo la madr..."; Afirma Adame sobre su hijo gay

Aunque Sebastián Adame, ha mencionado en repetidas ocasiones ante los medios que su padre, Alfredo Adame, llegó a agredirlo verbalmente por exponer en público su orientación sexual, ahora el polémico enemigo de Carlos Trejo se posicionó a favor de los derechos LGBT+ y defendió a su hijo previo a la Marcha del Orgullo que se realizará en CDMX.

Fue durante una conferencia de prensa, donde el ex conductor de Hoy, no sólo citó a Benito Juárez dentro de su discurso, sino que se mostró feliz de que la sociedad esté avanzando en garantizar los derechos de las personas.

"Un día mi papá me dijo: ´El respeto al derecho ajeno es la paz´ y me enseñó a respetar a todos los seres humanos (...) y con alegría me doy cuenta que esta sociedad machista y primitiva está aceptando que existe la diversidad y me siento muy contento de celebrar algo muy importante, que será trascendental, esta es la marcha del orgullo, de la dignidad, de la valentía, del honor y, sobre todo, de los derechos humanos", comenzó a decir el actor.

Contrario a lo que su hijo llegó a señalar hace unos años, Adame reiteró que siempre mostró aceptación ante la orientación sexual de su familiar y lanzó una contundente advertencia para aquellos violenten a Sebastián.

Con información de INFOBAE