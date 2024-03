Aaron Taylor-Johnson será el nuevo Agente 007: Señalan medios ingleses

Hace algunas horas, el periódico británico The Sun dio a conocer que el actor ingles, Aaron Taylor-Johnson, ha sido elegido para encargar al agente 007 en las próximas entregas de la exitosa franquicia, esto tras la salida del actor Daniel Craig.

Seung señala el medio británico, solo se esta a la espera para que el actor de 33 años de edad, acepte el papel del agente secreto para comenzar a grabar la próxima entrega de la franquicia, la cual seria la entrega numero 26.

Aaron Taylor-Johnson ¿nuevo James Bond? Yo digo sí. pic.twitter.com/CSgfhSRVtB — Hija de Reyes (@lahijadelareyes) March 19, 2024

"Bond es trabajo de Aaron, en caso de que desee aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando recibir respuesta", dijo una fuente cercana al rotativo inglés.

Aaron Taylor-Johnson llegara para remplazar a Daniel Craig quien interpretó a Bond en las entregas "Casino Royal,, "Quantum of Solace", Skyfall", "Spectre" y "No Time To Die". Craig señalo que este ya no interpretaría al agente secreto al sentirse exhausto por seguir el estilo de vida del personaje ficticio.

De acuerdo con reportes, Taylor-Johnson, se sometió a una prueba de pantalla para la franquicia Bond en 2022, e incluso la semana pasada se refirió al tema, cuando dijo sentirse alagado de que los fans lo vean como un potencial candidato para interpretar al 007.