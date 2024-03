"Estoy ya moviéndome casi al cien"; Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando

Durante la transmisión del día de hoy del programa de Tv Azteca, Ventaneando, el conductor del programa, Daniel Bisogno hizo una aparición por medio de voz.

El presentador dijo que este se recupera de manera favorable en su vivienda, aunque señalo que aun no puede subir las escaleras por su propia cuenta.

"Me he recuperado bastante bien para todo, todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera. Estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero", explicó.

Hasta el momento se desconoce cuándo regresará al programa de espectáculos, sin embargo, Pati ha hecho énfasis en varias ocasiones que su lugar permanecerá intacto sin importar cuánto tiempo pase hasta que vuelva.

Daniel Bisogno fue internando en un hospital de la Ciudad de México tras presentar problemas con su respiración, una problema que el conductor lleva arrastrando desde hace años.