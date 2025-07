Actor de Chespirito responde a Florinda Meza: "Sus críticas son una gran promoción"

Pablo Cruz, el actor que da vida a Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" en la bioserie Sin querer queriendo, respondió con madurez y positivismo a las declaraciones críticas de Florinda Meza, quien ha cuestionado la autenticidad de la producción, señalando que retrata injustamente su relación con el comediante.

Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, Cruz expresó que, aunque las palabras de Meza no han sido favorables, han contribuido a mantener el interés en la serie:

"Una gran promoción para la serie Chespirito: sin querer queriendo", dijo sin entrar en confrontaciones.

Respeto por el legado

Cruz dejó claro que respeta profundamente a todos los actores que formaron parte del universo de Chespirito:

"Agradezco y respeto a toda la gente que estuvo involucrada en ese legado cómico y humorístico, que lleva 50 años en la burbuja social".

Aseguró que sin cada uno de ellos, el fenómeno cultural que fue Chespirito no habría sido posible.

Críticas y controversia

La serie, estrenada el 5 de junio por la plataforma Max, ha generado múltiples reacciones, tanto por su éxito de audiencia como por los señalamientos de Meza. Entre otras cosas, la bioserie la muestra como responsable de la salida de Ramón Valdés y Enrique Segoviano, además de retratar su relación con Gómez Bolaños como fruto de una infidelidad.

Esto ha derivado en una oleada de críticas hacia la actriz en redes sociales, muchas de las cuales ella ha calificado como ataques injustos y producto de una mala representación.

Un papel desafiante

Pablo Cruz también reveló que este proyecto ha sido el más importante de su carrera. Al principio, sintió una enorme presión por representar a una figura tan querida:

"Había una necesidad mía de hacerle justicia (...) Mis propias inseguridades me decían: ´Aquí no fuiste lo suficientemente justo´, y eso me causaba conflicto".

Incluso compartió que, como parte de su proceso actoral, adoptó la dieta favorita del personaje:

"La gente piensa que es broma, pero no, durante tres meses sólo me alimenté de sándwich de jamón".

Aprobación familiar

Cruz destacó la conexión que logró con los hijos de Gómez Bolaños, quienes le dieron libertad creativa para hacer aportes emocionales al personaje:

"Me permitieron que esas propuestas no se quedaran en el aire, sino que se pudieran concretar desde la parte emocional".

Mientras la polémica continúa, el actor mantiene su postura de respeto y agradecimiento hacia el elenco original de Chespirito, y se muestra satisfecho de formar parte de una serie que revive la historia de uno de los íconos más grandes de la comedia latinoamericana.