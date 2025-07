El Temach respalda a Chicharito en medio de controversia

Ciudad de México — 23 de julio de 2025 — El influencer Luis Castillejo, mejor conocido como El Temach, ha expresado públicamente su respaldo al delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández tras la divulgación de videos con mensajes considerados misóginos. En dichos clips, el futbolista afirma que las mujeres “están fracasando” por “erradicar la masculinidad” y sugiere que deben “encarnar su energía femenina cuidando, nutriendo y manteniendo el hogar” —comentarios que han generado fuerte rechazo en redes sociales, expertos, figuras públicas y algunas jugadoras de Chivas femenil.

El respaldo de El Temach, conocido por promover la “masculinidad tradicional”, se limitó a una frase en redes: “Sin miedo, mi compa”, lo que avivó aún más la controversia. Internautas comenzaron a comparar a Chicharito con el mismo influencer, usando apodos como “Temachito” o “Chichatemach” .

Las reacciones no tardaron en llegar. Colectivos feministas y la organización ONU Mujeres insistieron en que “la igualdad de género no debilita a nadie” y exhortaron a no difundir discursos machistas. En el ámbito deportivo, cuatro futbolistas del primer equipo femenino del Club Guadalajara —Blanca Félix, Daniela Delgado, Jaqueline Rodríguez y Joselyn de la Rosa— compartieron un video de la activista Mariana Valle que contrasta las declaraciones de Hernández con argumentos feministas.

Desde el plano institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los comentarios del delantero como “muy machistas” y destacó que “tiene mucho que aprender” sobre igualdad, subrayando que las mujeres tienen “todo para desarrollarse” .

En contraste, otras voces como el periodista David Faitelson, lo calificaron de “estúpido” por sus declaraciones . La crítica se intensificó con comentarios de figuras como Sara Sálamo y María Gómez, quienes consideraron necesario sancionar al jugador.

El episodio ha desatado un debate sobre el impacto de figuras públicas en el discurso de género. Chicharito, con una plataforma que supera los 12 millones de seguidores, enfrenta cuestionamientos sobre su rol como modelo a seguir. La directiva de Chivas aún no ha emitido una sanción formal, mientras la Liga MX Femenil señala que existen protocolos para atender este tipo de conductas.