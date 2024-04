Actor de "Zoey 101" revela experiencias de acoso sexual y abuso en la industria

El actor Matthew Underwood, conocido por su papel en la exitosa serie de Nickelodeon "Zoey 101", ha compartido públicamente sus experiencias de acoso sexual y abuso mientras trabajaba en la industria del entretenimiento. A sus 33 años, Underwood reveló que fue víctima de abuso por parte de su agente cuando tenía apenas 19 años.

Según lo publicado en su cuenta de Instagram, Underwood describió cómo su agente, en quien había depositado su confianza como amigo y mentor, lo acosó sexualmente y luego lo agredió. A pesar de haber denunciado el incidente y que su agente fue despedido, Underwood decidió apartarse de la actuación y abandonar Los Ángeles.

Críticas y Revelaciones

Las revelaciones de Underwood llegan después de que críticas llovieran sobre él por su silencio tras el lanzamiento del documental "Quiet on Set", que expuso acusaciones explosivas sobre el creador de "Zoey 101", Dan Schneider, y el ex entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck. Underwood explicó que optó por no hablar públicamente sobre estas acusaciones debido a experiencias personales y negativas que enfrentó.

"Me imagino que muchos de mis amigos en el negocio también están siendo acosados de igual manera si no se están uniendo al coro", compartió Underwood en sus redes sociales.

Denuncia y Esperanza

El actor también mencionó haber sido presuntamente "adoctrinado y abusado" por el padrastro de su mejor amigo a la edad de 12 años. A pesar de estas difíciles experiencias, Underwood destacó que durante su tiempo en Nickelodeon no tuvo experiencias negativas y defendió a Dan Schneider, afirmando que cree en la capacidad de las personas para cambiar y ser mejores seres humanos.