¡Llevados! La broma que Blink-182 le jugó a los regios en el Pa´l Norte

Blink-182 no solo entregó un concierto digno de un headliner en el reciente Pa´l Norte 2024, sino que sus integrantes también investigaron datos que les sirvieron para interactuar más con su público regiomontano.

Por ejemplo uno que es utilizado en el resto de la República Mexicana para burlarse de las personas en Nuevo León, mismo que refiere que suele haber matrimonios entre personas de un mismo árbol genealógico, puntualmente entre primos.

El encargado de hacer este comentario fue el bajista Mark Hoppus, quien desde el escenario principal se encargó de hacer reír a los asistentes del Pa´l Norte, quienes tomar con mucho humor sus palabras.

"Lo primero que escuché de Monterrey es que todos aquí coj... entre primos", mencionó Hoppus mientras Tom DeLonge complementó que la fanaticada era "muy caliente".

Pasados de lanza los de Blink 182 diciéndoles a los regios que coshan entre primos pic.twitter.com/DV7MZ1k3WF — Antonio NoMe de Bris (@Antoniosaiyajin) March 31, 2024

Desde hace tiempo en redes sociales es común leer a personas de otros estados de la República hacer referencia al supuesto incesto que se da en Monterrey y sus alrededores.

Se desconoce cuál fue el motivo que estimuló a los usuarios a pensar que esta situación es real, sin embargo hay varias teorías que pueden estar relacionadas.

Una de ellas dice que esta clase de relaciones entre primos se comenzó a dar desde la fundación de Monterrey, época donde predominaba la población de origen europeo que optaron por la endogamia para evitar mezclarse con la minoría indígena.

El trío californiano presentó un setlist mayor a 20 canciones correspondientes a diferentes álbumes como ´Enema of the State´, ´California´, ´Take Off Your Pants and Jacket´ y ´One More Time´, su más reciente material discográfico.

Ahora Blink-182 prepara cuatro conciertos en la Ciudad de México, el primero de ellos mañana martes 2 de abril y los próximos los días 3, 5 y 6 del mismo mes, todos ellos en el Palacio de los Deportes.