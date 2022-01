Acusa a maestras de manipular a su hija para cambiarse de genero

Una mujer comenzó una demanda contra un centro educativo del estado de California, después de que supuestamente, 2 docentes manipularon a su hija de 11 años para que cambiara su identidad de género.

La menor de edad también quiere cambiar su nombre; aparentemente, todo empezó en un club escolar llamado You Be You, en el que incitaron a la niña a identificarse como hombre, según Jessica "N", madre de la menor.

Ella presentó una queja contra el Distrito Escolar Spreckels Union y se espera que concluya en una demanda contra la institución.

En el denominado club escolar, que era dirigido por las maestras Lori "N" y Kelly "N" del colegio Buena Vista Middle School, también habría logrado que la pequeña aceptara ser bisexual.

La fémina acusa a la escuela de "conducta extrema e indignante", que supuestamente fue responsable del distanciamiento entre la madre y la menor, detalló la queja al distrito; de acuerdo a la madre, su hija habría tenido un cambio drástico luego de que cerraran los colegios por la pandemia.

Al parecer, después de este tiempo de clases virtuales, la menor habría sido feliz y libre al seguir comportándose como una niña, por lo que ella afirma que la jovencita realmente no se identifica como hombre, sino que todo habría sido manipulación de las docentes.