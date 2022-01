Acusa Eduin caz ser victima de discriminación en Six Flags

El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz a través de Instagram compartió en una historia en la que relata como fue discriminado por el personal de un parque de diversiones en California, mientras pasaba un momento agradable con su familia.

"Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo un seguridad ´A las 8 te lo doy´. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano" afirmo Eduin Caz.

"Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada [...] Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro", recalcó

Esta no es la primera vez que el Sinaloense usa la plataforma para mostrar su inconformidad puesto que lanzo una dura critica a los "Billboard Latin Music Awards" por "cortar" el momento que Grupo Firme gano el premio a Canción Regional del Año".