Acusan a Bárbara de Regil de robarle el marido a una actriz embarazada

"Es una cínica. Se metió con Matías cuando yo estaba embarazada de 8 meses y medio, me hizo cosas horribles", se lee en la conversación.

La actriz Bárbara de Regil no sale de una polémica para inmediatamente estar metida en otra más grave y ser la protagonista de nuevos y más fuertes rumores.

En esta ocasión, la actriz de "Rosario Tijeras" fue señalada por presuntamente robarle el marido a una actriz embarazada.

El programa de espectáculos "Chisme No Like", fue el encargado de acusar a la influencer por "robarle el marido" a una actriz embarazada de Tv Azteca.

Dicho programa publicó una misteriosa conversación en donde supuestamente de Regil había tenido una relación amorosa con un hombre comprometido.

Mientras que el conductor Javier Ceriani mencionó que la propia actriz fue la que les compartió la conversación y pidió que no revelaran su nombre, pero en su momento no dijo nada para no afectar a su hijo.

Cabe señalar que, ante estos nuevos y polémicos rumores, Bárbara de Regil no se han pronunciado al respecto, pero es importante conocer su versión de los hechos antes de tacharla de manera negativa.

Pero mientras ella es protagonista de nuevos rumores y habladurías. recientemente mostró en sus redes sociales demostró lo feliz que es al lado de su pareja.