Acusan a Pablo Montero de abuso sexual en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que Ximena N, levanto una denuncia de violación en contra del cantante lagunero, Pablo Montero, según señala la acusadora, estos desagradables eventos ocurrieron en Tapachula, Chiapas.

La FGE señala que Óscar Antonio "N" (Pablo Montero) aun no cuenta con una orden de aprensión y tampoco se a pedido apoyo a la Interpol para poder localizar al cantante, que abría abusado de la joven el pasado viernes 7 de enero.

La Fiscalía señala que Pablo Montero habría estado presentándose en la Feria de Esquipulas de Huehuetán, cuando este fue a un club nocturno donde invitó a Ximena N, donde mas tarde sufriría abuso sexual.

La Fiscalía de Chiapas reconoce en su comunicado que si bien fue presentada la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, aún sigue con el proceso de la investigación

Por su parte, el cantante a negado haber perpetrado este crimen.

"No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada", dijo en primera instancia, y cuando le revelaron de qué se le acusa, expresó "Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen".