Adal Ramones anuncia que vuelve a ser papá a sus 61 años

El ex conductor de televisión, Adal Ramones de 61 años de edad, dio a conocer el nacimiento de su hijo, Cayetano, que tuvo con su nueva pareja, Karla de la Cuesta.

Fue el propio presentador de televisión quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir todos los detalles desde que su esposa entró al hospital hasta el nacimiento.

"Queridos todos, aquí celebrando la vida. Llegó Cayetano y los dos en perfectas condiciones", escribió sobre la primera fotografía de su bebé.

En una entrevista para Venga la Alegría, el ex conductor de Otro Rollo, defendió el volver a tener un hijo a su avanzada edad, esto ocurriendo meses antes del nacimiento.

"Imagínate que yo vaya y le toque a alguien: ´Oiga, descubrí que usted me escribió y me dijo que por qué a mi edad, que ya era nieto´, a usted que carajos le importa. Imagínate que yo fuera a la casa de cada uno de ellos a decirles. Te lo digo honestamente, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada, entonces eso no me afecta", dijo Adal Ramones.