Adela Micha ofrece disculpas a Silvia Pinal tras asegurar que ya se iba a morir

La periodista Adela Micha, se encuentra en una gran polémica pues ante la noticia de que la primera actriz Silvia Pinal se encuentra hospitalizada, la famosa conductora emitió un desafortunado comentario.

Durante la transmisión de programa, la presentadora expresó un desatinado comentario, que fue grabado sin que ella se enterara, dijo: "ya se va a morir", en referencia a la delicada situación de salud de la actriz.

El comentario causó la molestia de todos los espectadores, quienes a través de sus redes sociales reclamaron a la conductora su manera de expresarse ante la noticia.

Ante la controversia, Adela Micha aprovechó su espacio al aire para aclarar que ella solamente pidió a su producción utilizar una entrevista que le realizó a Silvia Pinal para ilustrar las declaraciones de Alejandra Guzmán.

Dejó en claro que nunca fue su intención ser ´falta de tacto´ ante la difícil situación que atraviesa la familia de la Diva del Cine Mexicano.

"Sí comenté ´no se vaya a morir´, porque está, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije ´voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto", explicó la periodista.

También hizo una precisión, pues aseguró que ella expresó ´no se vaya a morir´, más no: "ya se va a morir", como ha trascendido en diversos medios.

A través de su cuenta de Twitter, Adela Micha escribió: "Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será!", se lee en el breve mensaje.

La polémica inicia porque Adela Micha no se dio cuenta que ya estaba al aire cuando le dieron la noticia sobre el delicado estado de salud de Silvia Pinal, por lo que con micrófono abierto expresó:

"¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir", dijo en conversación con uno de los miembros de su equipo.