Adrián Marcelo confirma que estará en LCDLF All Stars

El influencer regiomontano, Adrián Marcelo, volvió a ser tendencia en las redes, pues este ha confirmado, por medio de su cuenta en X, que este regresara a La Casa de los Famosos All Stars, una nueva temporada del reality show de Televisa.

Una cuenta que se dedica a la filtración de contenido sobre la famosa serie, señalo que Adrián Marcelo sería uno de los primeros confirmados para la nueva entrega de la serie. Este confirmaría que este estaría en esta nueva edicion.

Adrián Marcelo confirma su participación en la casa de los famosos ALL STARS pic.twitter.com/luz4Ypy1ym — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) November 21, 2024

Lo anterior sin duda volvió locos a sus seguidores en redes sociales. Algunos aplaudieron que el influencer esté dispuesto a intentar de nueva cuenta llevarse aquella presea, siendo que en la anterior temporada abandonó el concurso a la mitad.

Adrián Marcelo no ha dado más información, por lo que todavía no se puede confirmar al cien por ciento que su participación en La Casa de los Famosos All Stars sea del todo verídica