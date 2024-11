Jaime Maussan es demandado por su hija

El famoso ufólogo, Jaime Maussan, fue tendencia en las redes sociales después de que se dio a conocer que su hija, Dayana Maussan, inicio un proceso legal en su contra, asimismo, se dio a conocer que más personas sostiene una redecilla local en contra del conductor de televisión.

Porfirio Ramírez Mendoza, representante legal de Dayana Maussan, sostuvo una entrevista con Max Lumbia, donde dijo que el proceso legal en contra de Maussan fue filtrado, pues este se llevaba de manera privada.

En la misma entrevista, dijo que la demanda de Dayana Maussan no es el único proceso legal en su contra.

"Hubo una fuga de información por parte de no sabemos quién, lo estamos investigando. Yo represento a Dayana Maussan y efectivamente, estamos ahorita valorando porque hay una revista en México que sacó información privada de mi representada sin autorización de ella, no sabemos cómo la fugaron, porque hay inclusive fotos de la denuncia que se refiere, hay otras acciones legales no solamente en lo laboral en contra del señor", declaró.

El abogado no compartió más información sobre el proceso legal, por lo que se desconocen los motivos de la demanda y presunta denuncia, pero se rumora que la demanda sería por supuesto maltrato.