Adrián Marcelo estalla contra Escorpión Dorado

La tensión entre Adrián Marcelo y Alex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, volvió a encenderse después de que Montiel entrevistara a Gala Montes, pese a haber prometido que no lo haría. Marcelo lo acusó de mentir y respondió con un episodio explosivo en su podcast .

Marcelo asegura que Montiel se comprometió a editar la charla con Montes para omitir las críticas hacia él, pero al publicarse el video, el contenido ofensivo fue incluido, lo que Marcelo considera una traición: "Me mintió", declaró.

En su podcast, Marcelo invitó a Fabiola Martínez, mencionada como presunta expareja de Montiel, y reveló que este le confesó tener intenciones de tener un hijo con ella, incluso tras una vasectomía, lo que avivó aún más la polémica.

Desde septiembre del año anterior, Marcelo ya era objeto de críticas por comentarios misóginos en La Casa de los Famosos, incluyendo llamados "potencial feminicida" por parte de Gala Montes (aludido en la entrevista que generó la disputa).

El choque generó una ola de reacciones en redes sociales, con memes virales y apoyo de parte de seguidores de ambos creadores. Algunos tuiteros señalaron:

"Un día el Escorpión Dorado entrevista a Gala Montes para burlarse de Adrián Marcelo y al otro, Adrián Marcelo entrevista a la amante para burlarse también."

A pesar de la tensión, Montiel no ha respondido públicamente, aunque ha dado "me gusta" a comentarios que critican la postura de Marcelo y lo alientan a no caer en provocaciones