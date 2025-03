Adrián Marcelo genera buscar entrevistar a Fofo Márquez

Nuevamente, el exconductor de televisión Adrián Marcelo se encuentra en el ojo del huracán, en esta ocasión tras revelar su intención de entrevistar al influencer Fofo Márquez, quien cumple una condena de más de 17 años por intento de feminicidio.

Durante una entrevista en el programa Adelgazado de Paulo Chavira, el regiomontano habló sobre la vez que Márquez lo agredió y expresó su deseo de darle voz. "Si está viendo esto alguien que está relacionado con Rodolfo, a mí me gustaría que me diera una entrevista", reveló Marcelo. Posteriormente, con tono sarcástico, añadió: "Así como cuando el Papa perdonó a quien le disparó, yo estoy a la altura del Papa en la cuestión de influencia".

Reflexión sobre la agresión y la condena

El exconductor también mencionó: "Si su madre o su hermano, Rodrigo, ven esto, primero quiero expresar que no siento ningún tipo de satisfacción al ver lo que está pasando con Rodolfo". Según explicó, su intención es "decirle que lo perdono por haberme agredido de la forma en que lo hizo. La realidad es que sí creo que me debía una disculpa".

"Yo nunca quise humillarlo, y si así lo tomó, no es justo, porque llegó a mi casa, Canal 6, donde se hacía un programa con un estilo que debió haber analizado previamente", aseguró el exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Además, recordó que tras la agresión: "Después le calentaron la cabeza y sufrí una agresión que, si me llega a conectar, me quita el ojo. Me alcanza a rozar, yo estaba muy enojado".

Respecto a la condena de más de 17 años que cumple Fofo Márquez, Marcelo comentó: "Espero que esté haciendo un examen de conciencia". Reiteró su intención de entrevistarlo, mencionando: "Quisiera darle voz a Rodolfo. Aunque él no me la iba a ofrecer, así como el Papa perdonó a quien lo baleó, yo, que soy igual de puro, le digo a Rodolfo: 'Te perdono'".

Reflexión final de Adrián Marcelo

El comunicador dejó en claro su postura: "No estoy orgulloso de lo que hiciste, faltó autocontrol, pero entiendo lo que puede haber ahí. Me gustaría platicar contigo".

Finalmente, destacó que "no me voy a poner feliz de que alguien viva eso", aunque subrayó que "lo que hizo estuvo terrible, tiene que haber un pago, una reparación del daño".

