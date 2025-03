"El Mal" gana el Óscar a Mejor Canción Original en una noche de sorpresas

Los Ángeles.- En una noche de sorpresas, "El Mal", la canción de la película Emilia Pérez, se alzó con el Óscar a Mejor Canción Original. La premiación, sin embargo, generó una oleada de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios calificaron la canción como deficiente y expresaron su sorpresa por la no premiación de Elton John con su tema "Never Too Late", que también competía en esta categoría.

La controversia se desató rápidamente, ya que para muchos la elección de "El Mal" no estuvo a la altura de las expectativas. No obstante, la presentación de esta categoría estuvo a cargo de Mick Jagger, quien fue recibido con ovaciones por el público y se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a su actuación y presencia en el escenario.

A lo largo de la noche, Emilia Pérez continuó sumando premios, con Zoe Saldaña llevándose el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la misma película.

A continuación, la lista completa de los ganadores de la 97ª edición de los Premios Óscar:

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin por A Real Pain

Kieran Culkin por A Real Pain Mejor película de animación: Flow

Flow Mejor cortometraje de animación: Shirin Sohani y Hossein Molayemi por ¡A la sombra del Ciprés!

Shirin Sohani y Hossein Molayemi por ¡A la sombra del Ciprés! Mejor diseño de vestuario: Paul Tazewell por Wicked

Paul Tazewell por Wicked Mejor guion original: Sean Baker por Anora

Sean Baker por Anora Mejor guion adaptado: Peter Strauss por Conclave

Peter Strauss por Conclave Mejor maquillaje y peinado: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyn Scarselli por La Sustancia

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyn Scarselli por La Sustancia Mejor montaje: Sean Baker por Anora

Sean Baker por Anora Mejor actriz de montaje: Zoe Saldaña por Emilia Pérez

Zoe Saldaña por Emilia Pérez Mejor diseño de producción: Nathan Crowley y Lee Sandles por Wicked

Nathan Crowley y Lee Sandles por Wicked Mejor canción original: "El Mal" de Emilia Pérez

"El Mal" de Emilia Pérez Mejor cortometraje documental: La única chica de la orquesta

La única chica de la orquesta Mejor largometraje documental: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham por No Other Land

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham por No Other Land Mejor sonido: Gareth John, Richard King, Bartlett y Doug Hemphill por Duna: Parte Dos

Gareth John, Richard King, Bartlett y Doug Hemphill por Duna: Parte Dos Mejores efectos visuales: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer por Duna: Parte Dos

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer por Duna: Parte Dos Mejor cortometraje de imagen real: Victoria Warmerdam y Trent por I'm Not a Robot

Victoria Warmerdam y Trent por I'm Not a Robot Mejor fotografía: Lol Crawley por El Brutalista

Lol Crawley por El Brutalista Mejor película internacional: Walter Salles por I'm Still Here

Walter Salles por I'm Still Here Mejor banda sonora: Daniel Blumberg por El Brutalista

Daniel Blumberg por El Brutalista Mejor actor: Adrien Brody por El Brutalista

Adrien Brody por El Brutalista Mejor dirección: Sean Baker por Anora

Sean Baker por Anora Mejor actriz: Mikey Madison por Anora

Mikey Madison por Anora Mejor película: Anora

La 97ª edición de los Premios Óscar estuvo marcada por la polémica, el reconocimiento a nuevos talentos y el desborde de emociones en una gala que, como siempre, dio mucho de qué hablar.