Adrián Marcelo quería que Arath De La Torre y Gala Montes lo golpearan

Adrián Marcelo ha regresado a las redes sociales para hablar sin filtros de su reciente participación en ´La Casa de los Famosos México´. René Franco lo entrevistó recientemente, y aunque dicha charla no ha salido a la luz, el conductor ha revelado información sobre ella.

En una reciente entrevista en el programa ´Chisme no Like´, René Franco explicó que la razón por la cual su entrevista con Adrián Marcelo aún no se ha difundido se debe a que las agencias a menudo retienen el material hasta el momento adecuado para su lanzamiento.

"Si nos han retenido las entrevistas, cuando vamos a un junket, te lo da la agencia cuando es hora de sacarlo y no antes (...) Eso parece ser, primero porque es un gran entrevistado y segundo porque es un buen entrevistador, entonces está buenísima la entrevista, está a toda madre la entrevista, Adrían dice ´es que el formato de tele no me encanta´ pues no, pero si es en formato de tele, si es la entrevista que yo haría, yo quedé totalmente bien, él quedó totalmente bien", detalló, de acuerdo al medio Milenio.

Así es como Adrián Marcelo planeaba llegar a la final

Durante la conversación, Franco destapó una reveladora estrategia de Marcelo. Se reveló que el influencer tenía como objetivo provocar agresiones físicas por parte de Arath de la Torre o Gala Montes, con la intención de ser expulsados del reality show.

Esta táctica permitiría a Adrián permanecer en la competencia y acercarse a la final sin obstáculos.

Platicamos de todas y mira el resumen que he dado y que puedo decir es que la estrategia de Adrián Marcelo me la comentó y al final queda claro, su estrategia era que Arath y Gala lo golpearan para que los sacara de la casa y él se quedara, ahí está la entrevista (...) llevarlos a tal nivel de que me soltaran un puñetazo y se fueran y yo me metiera a la final".

La dinámica del reality show

René Franco también opinó sobre la dinámica dentro de la casa, sugiriendo que la persona que debería haber salido era Arath de la Torre. Se argumentó que, dado su evidente agotamiento, era justo permitir que Adrián se enfrentara a Gala Montes y Mario Bezartes sin la intervención de Arath.

"Tendrían que haber sacado a Arath de la Torre y dejar que Adrián Marcelo se confrontara con Gala y Mario solo, por una sola razón, Arath pidió esquina, cuando a la siguiente semana si no te calmas es porque no puedes, esencialmente Arath debió de salir"