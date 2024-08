Adrián Marcelo revela que le gusta Sabine Moussier

Adrián Marcelo ha vuelto a causar controversia en redes, ahora el influencer es señalado de haberle faltado el respeto a su esposa Karina Puente, por una fuerte revelación que hizo en 'La Casa de los Famosos México'.

Durante una plática con Potro Caballero, el youtuber regiomontano reveló que si no estuviera casado, buscaría tener un romance con Sabine Moussier.

"Es un amor wey, es más, si yo hubiera entrado soltero a esta casa, le hubiera tirado el pedo sí o sí, pero de ley, y le gustan los chavos", le dijo el creador de contenido al exintegrante de Acapulco Shore.

La declaración de Marcelo molestó a cientos de internautas, quienes señalaron que le estaba faltando el respeto a su mujer, quien es conocida como 'La Chaparrita'.

"Es coquetona la señora, pero nada más de ver las siete magnums que se come diarias, digo qué bueno que no", mencionó el exconductor de televisión.

"Pues que se anime Adrián total, ya le puso los cuernotes a la esposa con Carolina Lerma", "Sabine no me cae nada bien, pero nunca la vi coqueteándole", "Adrián cada rato dice, si fuera soltero", "no pues qué respeto hacia su esposa", fueron algunos de los comentarios.