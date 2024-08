¿Qué pasó anoche en La Casa de los Famosos México?

Ayer se vivió una noche tensa y llena de fuertes confrontaciones y declaraciones entre los integrantes de los cuartos Tierra y Mar, desatando controversia y hasta peticiones de expulsión por parte del público.

Adrián Marcelo volvió a protagonizar un conflicto por burlarse una vez más de las personas que sufren de depresión, entre ellas de Gala Montes, quien no dejó pasar la situación y lo confrontó.

Posterior, Brigitte y Mariana Echeverría discutieron fuertemente, luego de que la joven actriz de Televisa expresara que sufre bullying por parte de la integrante de 'Me caigo de risa', quien negó tratar mal a la venezolana.

| TODOS COMPARTAN |

EXIGIMOS EXPULSIÓN INMEDIATAMENTE DE ADRIÁN MARCELO

cómo puede permitir esa actitud de ese enfermo mental #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx2



pic.twitter.com/Un6BdUcjfH — La Casa De Los Famosos Mexico (@LaKarinaTorrea) August 6, 2024

Minutos más tarde, cuando platicaba con Gomita en una de las habitaciones tras pelea con Gala, Adrián Marcelo lanzó una fuerte amenaza contra Montes.

Lo anterior, luego de que Araceli Ordaz le dijera: "Desde el día del juego, así se me puso, así se me puso cabr**".

Molesto, el regiomontano advirtió: "Pero que te vuelva a hacer algo y créeme que ami me llevan detenido, eh, si te vuelve a hacer algo así".

Mario Bezares y Sian también discutieron durante la madrugada luego de que le sacaran el colchón del cuarto al cubano.

Los ánimos se calentaron luego de que Chiong Crehue le preguntara: "¿Tú crees que has sido cortés conmigo?, al extitular de 'Acábatelo', quien le respondió que Sian tampoco lo ha sido él.

¿Estoy escuchando que Adrian Marcelo amenazó con agredir a Gala? @LaCasaFamososMx



En un país en donde matan 10 mujeres en promedio al día, no hay cabida para este tipo de discursos en televisión. Propongo expulsión y veto.@DiDi_Mexico @RexonaMx otros patrocinadores? pic.twitter.com/H0QF0aXdDA — Bran (@soybranflores) August 6, 2024

"Tú crees que es cortés decirme cenicienta?, cuestionó el actor a 'Mayito'.

"Estabas diciendo 'si yo no lo hago, no nadie lo hace', y te dije ay válgame cenicienta".

Posterior, Sian le dijo molesto: "Eres un huevón?", comentario que hizo enojar a Bezares.

"¿Tú crees que soy un huevón?, te voy a dar una pin*** bitácora para que sepas qué es lo que voy a hacer, eh, te voy a dar una pin*** bitácora para que sepas qué es lo que hago cab***", mencionó Mario mientras Adrián Marcelo lo alejaba del cubano.

Chiong Crehue procedió a retar a los golpes al expresentador de televisión. "Dale".

"¿Tú crees que te voy a tocar? No seas tonto, no seas tonto , ¿tú crees que te voy a tocar cab***, nada más andas de pin*** barbero con todo mundo wey, a ver quién te quiere cab***, me dice huevón a mi pend***", contestó Mayito.