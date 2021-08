Adrián Uribe quiere alejarse de ´El Vítor´; probará suerte en el ´stand up´

Adrián Uribe quiere alejarse de ´El Vítor´ y dejar a un lado sus personajes de comedia, para apostar a su nuevo proyecto de ´stand up´.

Y es que, según reveló Adrián Uribe en entrevistas, su carrera está lista para reinventarse y probar suerte en otra faceta de trabajo.

Toda vez que quiere ofrecerle a su público un nuevo estilo que "nadie espere".

Adrián Uribe probará suerte en el ´stand up´ para "no encasillarse"

Adrián Uribe, fiel a su creencia de "ser auténtico", ya no quiere encasillarse en su personaje de ´El Vítor´.

Con más de 30 años de carrera, Adrián Uribe ha aprendido a querer y valorar a ´El Vítor´, el comediante "que se quedó en el corazón de la gente", según describe.

No obstante, quiere hacerlo a un lado para diversificar su estilo en un nuevo proyecto de ´stand up´.

"Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente (...), mi carrera está en un momento interesante en donde también haré otras cosas."

ADRIÁN URIBE

En entrevista con EFE, Adrián Uribe ofreció un adelanto sobre su nuevo proyecto ´Hecho en Casa´, con el que busca explorar la comedia desde un ámbito más personal.

"Está hecho en mi casa, (...), invité a un número reducido de gente y hablé de mi bebé recién nacida, de mi esposa brasileña y las diferencias culturales."

ADRIÁN URIBE

El público "podrá conocer a un Adrián Uribe más a fondo" a través del ´stand up´, pues se abordarán capítulos de su vida con el toque cómico que lo caracteriza, agregó.

"Es otra cosa en comparación a lo que me han visto antes, es Adrián hablando de su vida, hablo un poco de todo", comentó.

Cabe destacar que el estreno de ´Hecho en Casa´ será el próximo 20 de agosto, pero solo estará disponible para el público latino de Estados Unidos.

Adrián Uribe también se renueva en el cine y series de televisión

Además de su apuesta por el ´stand up´, Adrián Uribe tiene en puerta proyectos de serie y películas que lo han hecho salir de su zona de confort.

"Acabo de terminar una serie con un personaje mucho más realista, también de comedia (...), es una serie totalmente diferente, he tratado de diversificarme", señaló.

Su última película ´Infelices para siempre´, donde participó al lado de Consuelo Duval, también está en espera de la fecha de estreno.