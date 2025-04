¡Desastroso debut! Vadhir Derbez enfrenta duras críticas tras su presentacion.

El pasado fin de semana, Vadhir Derbez, hijo del reconocido comediante Eugenio Derbez, debutó como cantante en el Tecate Pal´ Norte 2025, celebrado en el Parque Fundidora de Monterrey. Su actuación, centrada en el pop urbano, incluyó temas como "Toda la Banda" y estuvo acompañada de visuales y coreografías diseñadas para conectar con el público joven.

Sin embargo, la respuesta de los asistentes y usuarios en redes sociales no fue la esperada. Numerosos comentarios cuestionaron la decisión de incluir a Vadhir en el cartel del festival, argumentando que su carrera musical aún no cuenta con el respaldo suficiente. Expresiones como "¿A cuántos artistas le quitó el lugar?" y "No tiene ni voz ni carisma" reflejaron el descontento de algunos espectadores.

Ante las críticas, Vadhir reconoció que aún tiene mucho por aprender y defendió su derecho a explorar su faceta musical. "Estoy consciente de que no se trata solo de tener una buena canción, sino de conectar, de entregar algo real", expresó en entrevista con medios de comunicación.

La controversia también reavivó el debate sobre el peso de los apellidos en el mundo del entretenimiento. Aunque muchos señalaron que su inclusión pudo estar influida por su vínculo familiar, Vadhir ha dejado claro que su intención es construir una trayectoria propia. "Esto apenas comienza", comentó tras el evento.