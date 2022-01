Agota Harry Styles boletos en México

Tras dos años de aplazar su gira mundial a causa de la pandemia por COVID-19, Harry Styles anunció su Love On Tour 2022, en el cual incluyó a varios continentes y países, destacando conciertos en Latinoamérica, tanto solo en el caso de México se presentará en tres ciudades diferentes.

Por medio de sus redes sociales, el cantante británico confirmó que se presentará en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco, el domingo 20 de noviembre; en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León, el 22 del mismo mes; y cerrará sus fechas en México en el Foro Solo de la CDMX el día 25.

De acuerdo a la información que compartió el intérprete de Sing of the times, acudirá a las naciones confirmadas con Arlo Parks, Koffee, Mitsuki y Wolf Alice, cantantes que acompañarán al exintegrante de One Direction por 32 ciudades alrededor del mundo.

El nuevo tour comenzará con tres fechas en el país origen de Styles, Reino Unido, en el mes de junio y luego recorrerá algunas ciudades europeas en Francia y España, para posteriormente visitar los Estados Unidos y América Latina.

"Estoy muy feliz de anunciar que ´Love On Tour 2022' finalmente llegará al Reino Unido, Europa y América del Sur. La venta al público comienza el viernes 28 de enero. Consulte el sitio web de su lugar para obtener más información sobre su espectáculo y los protocolos",

Luego del mensaje que rápidamente se viralizó, el nombre del cantante y de la gira mundial se volvió tendencia en los principales buscadores de internet, así como en redes sociales, lo cual ocasionó que se crearan muchos memes para representar las sensaciones que dejó el regreso de Styles a México. Con información de infobaeAlgunos ya comenzaron a ver qué es lo que pueden intercambiar o vender para poder estar en el concierto de su cantante favorito. Incluso, muchos recurrieron a pedir un boleto, debido a que se agotaron rápidamente o simplemente no podrán asistir a alguno de los tres eventos que dará Styles en territorio nacional.

Sin embargo, las quejas aparecieron debido a que se saturó rápidamente la página donde se estaban adquirieron las entradas, así que muchos perdieron su lugar en la fila virtual o ya no alcanzaron algún espacio.

No obstante, los que pudieron mantenerse en la fila virtual comenzaron a hacer bromas al respecto, ya que fue mucho el tiempo que tuvieron que esperar para saber si asistirían o no al recital el próximo mes de noviembre.

Muchos internautas pidieron tener "empatía" por los fanáticos del intérprete de Watermelon Sugar, ya que sus emociones estaban siendo alteradas por las páginas de las empresas organizadoras de los eventos.

En tanto, muchos presumieron que ya cuentan con sus entradas y podrán disfrutar del concierto a mediados del próximo noviembre.

La tristeza también se manifestó en redes, pues algunos tuvieron que ocultar sus lágrimas o sinsabores debido a que se enterarán del concierto vía internet, lo que comparta el británico o lo que se publique en los medios de comunicación. Con información de INFOBAE.