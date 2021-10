Aislinn Derbez admite que la vida perfecta que exhibe en redes no es real

Aislinn Derbez, no solo es la hija del querido y popular comediante Eugenio Derbez, si no también es famosa por sus actuaciones en cine, televisión y en el modelaje. Sin embargo, más allá de las cámaras y las fotos sonrientes, la actriz reveló que no todo es lo que parece.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde la hija de Eugenio compartió una serie de imágenes para evidenciar que, más allá del impactante lugar que visitó, no todo en su vida resultaba tan perfecto.

Se puede observar a Aislinn en Ibiza, España, sentada en la cima de un acantilado y posando con un vestido gris, mientras observa fijamente la cámara.

"Aquí una bella foto que simula mi vida perfecta en un lugar paradisíaco, aunque la realidad está bastante alejada de eso", escribió en la descripción.

Ante esto, las reacciones por parte de sus seguidores y conocidos no tardaron en aparecer. Algunos alagaron su mensaje, pero otros arremetieron contra ella.

"Yo pienso que no es perfecta lo que simula la foto. Porque, ¿quién va a estar perfectamente a gusto acostado en unas rocas?", "Así hay muchas, artistas que se toman un sin fin de fotos y su vida es un desastre y como sin la mujer solo por el cuerpo vale" o "Si eso no es vida perfecta que será de nosotros los pobres", son algunos de los comentarios que pueden leerse.