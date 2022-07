¡Al borde del divorcio!, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se separan por un tiempo

A través de una reciente emisión del programa ´Chisme No Like´, la periodista Elisa Beristaín mencionó que fuentes cercanas a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo le habrían confirmado que la pareja se separó temporalmente, ya que atraviesan por un bache emocional.

Según la conductora, ambos actores ya no pelean como antes, pero creen necesario evaluar si de verdad deben quedarse juntos, por lo que se tomaron un tiempo sin que la prensa se diera cuenta.

Así mismo, afirmó que, en los próximos días saldrán a desmentir el rumor, pero que en realidad todo lo harán de manera más discreta y silenciosa.

"Eugenio y Alessandra han tenido una nueva crisis, pero en esta ocasión ellos mismos han platicado lo siguiente. En esta ocasión no están peleando como solían pelear... no es que estén hablando de divorcio, pero esto es real y nos da muchísima pena... ellos ya platicaron la posibilidad... no de divorciarse... de separarse, darse un tiempo para que puedan evaluar desde lejos esta relación" explicó la periodista.

Cabe mencionar que, Eugenio y Alessandra ya habían admitido ante los medios que su relación no era perfecta, pues han atravesado algunas crisis matrimoniales que por fortuna han logrado superar.