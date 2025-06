¡Escándalo en Miami! Alejandro Fernández por fin revela que casi lo "deportan".

El sábado 21 de junio de 2025, durante su gira "De Rey a Rey" en Miami, Alejandro Fernández vivió un momento tenso antes de presentarse en el Kaseya Center: un agente de policía estuvo a punto de deportarlo, según relató el propio cantante en su concierto.

Fernández explicó que, al intentar ingresar con su camioneta, se topó con conos que bloqueaban el acceso y, al no ver a ningún oficial, los movió él mismo. Instantes después, apareció una patrulla y los policías reaccionaron agresivamente.

"Agarré uno de los conos... movimos el cono para entrar y se nos vino encima el oficial (...) ¡Casi nos metían a la cárcel, casi nos deportaban!", narró ante el público, provocando reacciones de sorpresa y risas nerviosas.

Tras ese incidente, ´El Potrillo´ aprovechó para advertir a sus seguidores:

"Salgan con cuidado por favor, que la gente anda bien brava... no hagan desma..., no hagan nada ahorita, por favor... Mi gente, los amo, ¡Qué viva México!".

Expertos migratorios consultados por Infobae señalaron que, al no existir cargos formales, su visa laboral no estaría en riesgo. No obstante, alertaron que hacer público el incidente podría llamar la atención de las autoridades de inmigración.

A pesar del altercado, la gira continúa sin contratiempos, con próximas paradas en Estero (Florida), Texas, California y Nevada. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna cancelación o restricción relacionada con lo ocurrido