Alessandra Rosaldo reacciona a la noticia de que José Eduardo será papá

Hace varios días, el actor José Eduardo Derbez anunció que se convertirá en papá junto a su querida novia Paola Dalay.

A través de redes sociales, el famoso compartió un tierno mensaje junto a la primera ecografía de su pequeño bebé.

"Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo menos con miedo", escribió en la publicación.

Por tal motivo, Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo no tardaron en pronunciarse acerca de la sorpresa del actor.

"Estoy muy feliz por José Eduardo, pero la verdad es que me van a empezar a bullear otra vez, me van a empezar a decir ´hay el abuelo, el abuelito ya estás viejito´ y, o sea, ¿me veo cómo abuelo? Dime la verdad", explicó Derbez.

Sin embargo, Alessandra le respondió a Eugenio que se calmara pues no se ve como una persona de la tercera edad.

"No amor, o sea, tú te ves guapísimo, pero ¿cómo no vamos a decir lo de abuelo?", detalló.

Ante la situación, el protagonista de la película "Radical" le cuestionó "¿Tú si quieres ser abuela?", y fue ahí cuando su respuesta causó polémica.

"No a ver espérate, yo no voy a ser abuela, yo soy la esposa del abuelo, o sea, el abuelo vas a ser tú, yo lo seré hasta que Aitana tenga hijos, o sea, ahorita nada más me tocó porque es parte de tu paquete, aquí tú eres el que va a ser abuelo, yo no", respondió.

Hasta el momento, la respuesta de Alessandra Rosaldo ha causado gran controversia en redes sociales.