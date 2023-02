Alfredo Adame asegura le quito la vida a una persona

De nueva cuenta, Alfredo Adame se convirtió en el centro de la atención pues en el programa radiofónico, Todo para Mujer, aseguro que este asesino a una personas cuando este era adolescente y nunca enfrento las consecuencias.

En el programa radiofónico, Alfredo Adame señalo que cuando este tenia 17 años, se peleo con otro joven, pero descubrió que por uno de sus golpes, termino por quitarle la vida al contrincante.

"El cuate se me deja venir muy macho, hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe aquí, en el mero (cuello). El cuate se va de espaldas, los demás se van para atrás. Mi cuate me dice: ´Vámonos´ y nos subimos al coche. Pasa domingo, lunes y el martes me habla mi cuate y me dice: ´Oye, ¿qué crees?... se murió el de la bronca´.

Después de su crimen, Adame señaló que pidió ayuda a su padre para poder evitar la culpa, el cual, le aconsejo esconderse en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Pasaron años cuando Adame se encuentra con un familiar del muerto.

"Hablé con mi papá y me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán; estuve un año, regresé, nunca pasó nada. Hace unos 10, 12 años, llegó un cuate y me dijo: ´Oye, yo soy primo de tal. Te acuerdas que aquella bronca que tuviste, era un gandalla´", dijo Adame.

Alfredo Adame no compartió más detalles sobre lo sucedido, tampoco reveló la identidad del joven que habría perdido la vida tras su riña. No obstante, mencionó que: "Era hijo de un abogado medio mafioso, prominente y todo el rollo".