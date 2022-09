Alfredo Adame asegura que fue golpeado fuera de su casa

Alfredo Adame se encuentra herido luego de que unos sujetos lo golpearon afuera de su casa. Esto sucedió luego tras ofrecer ayuda tras una balacera en la calle.

El exconductor compartió en redes sociales imágenes donde se le puede ver con una herida en el ojo derecho. Aseguró que está bien, pero que tal vez tenga desprendimiento de retina, pues no puede ver nada.

La golpiza surgió luego de que se ofreció ayudar a unas personas que habían sido heridas tras una balacera, informó al programa 'Venga la Alegría'.

Relató que iba llegando a su casa, pero que vio un grupo de patrullas afuera, por lo que estacionó su camioneta y acudió a ver lo que sucedía. En el piso había un cuerpo, según dijo.

"Me quedé viendo ahí dos minutos platicando con los vecinos del condominio de al lado. De repente me acerco a la puerta de mi casa, ahí llega un cuate en un coche con una mujer herida en el hombro de un balazo".

Adame habló con la persona en el vehículo, quien le aseguró que el cuerpo era de su hermano y que la mujer herida era su esposa. Le dijo que habían sido víctimas de un ataque directo.

"Le dije: '¿te puedo ayudar en algo?' y de repente el cuate me dice: 'lárgate de aquí, hijo de la chingada. Pinche chismoso qué haces aquí, chinga tu madre' y me tira un trancazo en la cara".

Comentó que el sujeto lo pateó y él trato de defenderse, pero en eso le llegó un individuo por la espalda y le aventó un golpe. Una vez en el suelo, ambas personas lo patearon.

Ahí fue donde entraron los policías, quienes se llevaron a todos los implicados a la Fiscalía en Tlalpan, donde el actor busca levantar una denuncia.

"Me dicen: 'oye, tranquilo, acaban de matar a su hermano'. Me importa madres, yo nada más me acerqué y le dije: '¿Qué te pasó, te puedo ayudar en algo?'".

