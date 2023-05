Alfredo Adame asegura que le quitará el apellido a su hijo gay

De nueva cuanta el controvertido presentador de televisión, Alfredo Adame dio de qué hablar por sus declaraciones, pues este aseguró que su hijo, Sebastián Banquells, ya no llevara su apellido nunca mas, asi como que el actor ya no lo reconoce como su hijo.

Fue durante una llamada con el programa Chismorreo donde dijo que el fue criado por su familia para aceptar todas las preferencias sexuales, señalando que este aceptó cuando su hijo salió del closet, pero esta estaría mintiendo al afirmar que nunca fue aceptado.

#Chismorreo | "No es mi hijo, no lleva mi sangre... No quiero volverlo a ver" - Alfredo Adame arremete contra su hijo Sebastián pic.twitter.com/HqLlYuMqoJ — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 2, 2023

"Sebastián Banquells es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado", dijo. Además, arremetió en contra de su expareja, Mary Paz Banquells, acusándola de haberle arruinado la vida a sus hijos. "La madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentido", sentenció.

"No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame", sentenció, y añadió: "Lo que haga me viene valiendo un reverendo pepino".

Recientemente, Sebastián dijo que su padre no tiene nada qué heredar, esto después de que Alfredo Adame declarara hace unos meses haberlo sacado de su testamento.