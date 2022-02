Alfredo Adame asegura recibir amenazas por su denuncia contra agresores

Durante una entrevista en Venga La Alegría, el presentador Alfredo Adame, denunció que desde que se vio involucrado en una pelea con una familia de montacoches, ha recibido constantes amenazas de retirar su denuncia ante la fiscalía.

"Luego, el domingo entró otra llamada de otra clave lada y entonces un ´cuate´ me dice: ´Sabes que Adame no queremos bronca contigo, ya bájale de h***s´. Luego yo dije: ´Mejor metan gente bien a su banda, no a estos estúpidos´. Y otra vez, entraron dos WhatsApp, donde me pusieron ´abusado, te vamos a reventar´", rememoró el conductor.

La denuncia de Alfredo Adame es por daño culposo a la propiedad y amenazas, sin embargo, el mismo apuntó que seguirá con la denuncia para poder quitarle la custodia de la menor que acompañaba a la familia de agresores.

"Entonces a lo que iba de la niña, es que están usando a una niña para delinquir. Lo que yo quiero y estoy solicitando es que a esta pareja le quiten a la niña, la niña vaya al DIF y luego se vaya en adopción a alguna casa. ¿Por qué lo voy a hacer Federal?, porque voy a buscar ir a la Fiscalía para la protección de los infantes y menores de edad, precisamente a eso" apunto en una entrevista en HOY.

El conductor afirmó que estas personas son parte de un grupo delictivo que se dedica a provocar accidentes con la intención de agredir a las víctimas y robarles sus pertenencias.