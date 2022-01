Alfredo Adame denuncia a la familia que lo agredió por "golpear a un anciano"

Después de que se viralizó el chusco momento cuando el político y conductor, Alfredo Adame, peleando con una familia entera, el mismo ahora denunciara a los implicados por golpear a un anciano, pues Adame tiene 63 años.

"El primero: homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, arrollar. El segundo: por lesiones, injurias y amenazas. Traigo la rodilla cortada. El tercero: robo con violencia. El cuarto, no se vayan a reír: por pegarle a un anciano, tengo 63 años y soy un adulto mayor. Y el quito, que es muy grave, es que están usando a una niña, una menor de edad, la están usando para hacer estos delitos" dijo Alfredo Adame.

La fiscalía de ya abrió una investigación, pues según los abogados de Adame, la familia trabaja para "Los Rodolfos", un grupo criminal basado en la Ciudad de México, así como que los mismo tiene antecedentes penales, además de utilizar a una menor para robar su cartera.

Hasta ahora los agresores no se han presentado ante la fiscalia.