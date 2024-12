'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey rompe récord

La cantante y compositora Mariah Carey sigue conquistando las listas de éxitos en Spotify, y esta vez lo hace con su icónica canción All I Want for Christmas Is You.

La canción ha alcanzado un impresionante récord en Spotify, con más de dos mil millones de reproducciones, consolidándose como la canción navideña más escuchada en la plataforma.

Spotify confirmó que el tema ha mostrado un aumento significativo en el número de reproducciones, lo que demuestra la popularidad continua de esta melodía que se ha convertido en un himno navideño global.

El crecimiento ha sido particularmente notorio en los últimos años, ya que la canción continúa siendo una de las más escuchadas durante las festividades, ocupando un lugar especial en los corazones de los oyentes cada diciembre.

Este logro resalta el poder duradero de All I Want for Christmas Is You, que no solo ha conquistado las listas de reproducción de Spotify, sino también las de otras plataformas y medios.

La canción ha trascendido generaciones y se ha convertido en un clásico atemporal de la Navidad, que se disfruta en todo el mundo durante la temporada de fin de año.

Según datos de Spotify, las reproducciones de esta canción aumentaron un 120 por ciento a nivel mundial en el último lustro.

Este crecimiento refleja no solo la popularidad de la canción, sino también la forma en que se ha arraigado profundamente en la cultura navideña moderna.

Además de sus cifras impresionantes en plataformas de streaming, la pieza navideña ha logrado otros hitos a lo largo de los años.

La rola de Mariah Carey alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100, algo inédito para una canción navideña, y ha sido certificada múltiple platino en varios países.

También ha sido interpretada por Mariah Carey en sus espectáculos navideños, consolidándose como una tradición anual.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante expresó su sentir por dicho reconocimiento.

"Anoche, en el escenario de Raleigh, Carolina del Norte, descubrí que ´All I Want For Christmas Is You´ volvió al puesto número 1 en el Billboard Hot 100. No podría haber soñado con un mejor momento o lugar para celebrar la noticia que en el escenario con mis increíbles fans, mis hijos y mi familia de la gira #Navidad. Los amo y estoy muy agradecido con todos ustedes. M".

Este nuevo récord en Spotify es solo una muestra más del impacto perdurable de Mariah Carey y su tema navideño, que sigue brillando como uno de los mayores éxitos de todos los tiempos.