Edwin Luna comparte su diagnostico mental

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, sorprendió a sus seguidores al anunciar que recientemente fue diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), una condición que, según explicó, ha estado presente desde su infancia pero que no fue detectada hasta los 37 años.

El cantante compartió un video en sus redes sociales en el que detalló los síntomas que lo llevaron a buscar ayuda médica. Problemas de memoria, dificultad para concentrarse y desconexión durante conversaciones fueron algunas de las señales que comenzaron a afectar tanto su vida personal como profesional.

"Me di cuenta de que las cosas se me olvidaban, dejaba de poner atención. La gente me hablaba y yo no estaba escuchando lo que me decían", confesó.

Tras consultar a una neuróloga, Luna recibió el diagnóstico de TDAH, un trastorno neurodesarrollamental que a menudo pasa desapercibido en la niñez y adultez. El cantante reveló que comenzó un tratamiento médico que, según él, ha transformado su día a día de manera positiva.

"Hace un mes me diagnosticaron TDAH. No sabía que lo tenía desde niño. Me medicaron y noté cambios increíbles", aseguró el intérprete.

El tratamiento no solo ha mejorado su capacidad de concentración, sino que también le ha permitido retomar actividades que había abandonado debido a las dificultades que enfrentaba.

"Ahora estoy más enfocado. He podido regresar a componer música, algo que había dejado de hacer por mucho tiempo", compartió con entusiasmo.

La revelación de Edwin Luna pone de manifiesto la importancia de atender la salud mental y buscar ayuda profesional para comprender y manejar condiciones como el TDAH. Su testimonio ha sido recibido con apoyo y admiración por parte de sus seguidores, quienes aplauden su valentía para hablar abiertamente sobre un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El cantante no solo continúa avanzando en su carrera, sino que también inspira a otros a priorizar su bienestar emocional y mental.