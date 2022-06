Amber Heard buscará apelar decisión del jurado

La abogada de la actriz, Amber Heard, aseguró en una entrevista que su clienta buscará apelar la decisión del jurado que la obliga a pagarle a su ex esposo, Johnny Depp, 15 millones de dólares.

EL dia de ayer, el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, llego a su fin, llegando a la conclusión de que ambos difamaron a sus contrapartes, pero fue la actriz de Aquaman quien abusó de sobre manera su poder para terminar contratos de Deep, por lo que tendrá que dar una compensación monetaria.

Bredehoft dio la respuesta en una entrevista con Today. "Absolutamente. Ella tiene excelentes motivos para ello. Fue demonizada aquí. Se permitieron una serie de cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y causaron confusión en el jurado. No se nos permitió contarles sobre el juicio del Reino Unido", argumentó.

"¿Cómo pueden no (ser conscientes de las redes sociales)? Iban a casa todas las noches. Ellos tienen familias. Sus familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso. Fue horrible. Fue muy, muy desequilibrado. Estaba en contra de las cámaras en la sala del tribunal y dejé constancia de eso, argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Se convirtió en un zoológico".