Ángel Muñoz confirma infidelidad: Ana Bárbara decide perdonar

Escándalo en la vida de Ana Bárbara: aseguran que perdonó infidelidad de su esposo

La tormenta se desató con fuerza alrededor de la cantante Ana Bárbara, ya que los conflictos en su vida personal han salido a la luz pública, obligándola incluso a retirarse temporalmente de algunos proyectos musicales y de la vida pública.

Entre las polémicas destaca la supuesta infidelidad que habría sufrido por parte de su esposo, Ángel Muñoz, quien presuntamente mantuvo una relación con una exempleada. Pese a que la joven ha aparecido en diversos programas de televisión dando detalles del romance, la intérprete de Lo Busqué habría decidido perdonar tanto la exposición mediática como la infidelidad.

¿Qué declaró Ángel Muñoz sobre la infidelidad?

El periodista Jordi Martín aseguró que tuvo contacto directo con Muñoz, quien no sólo confirmó el romance, sino que también afirmó que la única intención de Adriana sería causar daño a la cantante. "La única intención de Adriana es herir a Ana Bárbara, que yo termine con Ana, pero no lo va a conseguir", habría declarado el esposo de la artista zacatecana.