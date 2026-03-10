Luis Miguel: Su hijo Miguel es captado en el aeropuerto

Revelan el rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel. Durante casi dos décadas, el rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, permaneció fuera del ojo público. La actriz mantuvo una estricta política de privacidad para proteger a sus hijos de la exposición mediática que acompaña a una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano. Ese hermetismo terminó recientemente cuando cámaras de televisión lograron captar al joven en un momento inesperado. Las imágenes fueron difundidas por el programa Ventaneando, que documentó lo que muchos medios calificaron como uno de los momentos más buscados por la prensa del entretenimiento. La difusión de estas imágenes representa un cambio significativo en la narrativa mediática que rodea a los hijos del intérprete de "La Incondicional", conocidos por mantenerse lejos de la exposición pública pese a la enorme fama de su padre. Durante años, Aracely Arámbula defendió con firmeza la privacidad de sus hijos, evitando apariciones públicas y bloqueando cualquier intento de los paparazzi por fotografiarlos.

El momento en que las cámaras los captaron

El histórico avistamiento ocurrió durante el fin de semana en el Aeropuerto de la Ciudad de México, según reportes difundidos el 9 de marzo. La actriz se encontraba realizando trámites en el mostrador de una aerolínea cuando fue detectada por reporteros.