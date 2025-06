"And Just Like That" T3: cambios y regresos inesperados

Artículo periodístico (aproximadamente 1800 caracteres):

La esperada tercera temporada de And Just Like That... se estrenó el 29 de mayo de 2025 en HBO Max, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y frescura que ha capturado la atención de los seguidores de la serie. Con 12 episodios programados para emitirse semanalmente hasta el 14 de agosto, esta entrega promete profundizar en las vidas de las protagonistas mientras enfrentan nuevos desafíos en la ciudad de Nueva York.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis retoman sus icónicos roles como Carrie, Miranda y Charlotte, respectivamente. La dinámica entre Carrie y Aidan (John Corbett) continúa siendo un punto focal, explorando las complejidades de su relación en esta etapa de sus vidas.

La serie introduce nuevos personajes que aportan diversidad y profundidad a la narrativa. Rosie O'Donnell se une al elenco como Mary, mientras que Mehcad Brooks interpreta a Marion Odin, un editor de cine espiritual y humorístico que comparte escenas con Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker).

Sin embargo, no todos los personajes regresan en esta temporada. Sara Ramírez (Che Diaz) y Karen Pittman (Nya Wallace) no forman parte de esta entrega, permitiendo que la historia se enfoque en nuevas direcciones y relaciones.

La tercera temporada de And Just Like That... continúa explorando temas relevantes como el amor, la amistad y la autoexploración, presentando a las protagonistas enfrentando situaciones que reflejan las realidades de la vida moderna. Con una combinación de elementos clásicos y nuevas incorporaciones, la serie mantiene su esencia mientras se adapta a los tiempos actuales.