Andrés García producirá su propia bioserie

Durante una entrevista, Andrés García, confesó que busca financiar su propia serie biográfica, sin embargo espera estar en óptimas condiciones de salud para participar en la misma

"Yo quiero esperar a caminar un poco mejor porque como quiero ser el director general, hay que caminar mucho porque hay que montar cada escena, hay que enseñarles a los actores, no les va a ser fácil actuar y hablar y proceder como en aquella época... Me voy a esperar un par de meses, a ver qué pasa", señaló Andrés García.

"Yo espero que no me salga tan cara porque conozco mucho del negocio, no se me dificulta, la tarea de los directores es, se pasan una hora o dos viendo dónde ponen la cámara, un acercamiento a ver dónde pongo la cámara, para mí no va a ser tan difícil, aunque siempre es mucho trabajo", arguyó.

Así mismo señaló que ya tiene el actor que lo interpretaría de joven, sin embargo este aun no lo conoce.

"Creo que ya lo tengo, pero él no lo sabe, su papá es amigo mío... supongo que si acepta sería el personaje principal, haría de Andrés García de joven", señaló.

La serie biográfica de Andrés García supuestamente abordará los momentos más importantes de la vida del actor, sus logros, decepciones y todos sus amoríos

Los rumores de la bioserie surgieron después de que se supo que el actor sufre por su salud además de afirmar que el ya estaba preparado para la muerte.