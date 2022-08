Andy Benavides está embarazada; cree que será niña

Monterrey.- La inflencer regiomontana, Andy Benavides, dio a conocer que se encuentra esperando a su cuarto bebé y cree que puede tratarse nuevamente de una niña.

A través de sus redes sociales compartió un video en el que muestra a sus tres hijas una foto de su ultrasonido mientras se encuentran divirtiéndose en la playa, a lo que las pequeñas lucen en un principio confundidas y posteriormente alegres por un nuevo integrante en su familia.

Dijo que creyó estar embarazada desde junio, pero lo confirmó hace poco tiempo con ultrasonidos y por el tiempo, estima que el bebé puede nacer en el mes de marzo. "Ya por fin subimos de la playa, ya por fin se los pude compartir, siento que tengo siglos embarazada, aunque no son siglo, pues para mí fue todo el verano, nos enteramos la primera vez que vinimos a la isla, o sea en junio.

"Obviamente nada más ´Tavo´ y yo (sabíamos) porque era prueba cacera, eran apenas unos días de retraso, luego le dije a ´Lau´ que es la que viaja conmigo y luego ya fuimos a los ultrasonidos y pues bien embazrazada, está como para principios de marzo si dios quiere", dijo en sus historias de redes sociales.

En la misma red social comentó que, aunque aún es pronto para conocer el sexo del bebé, ella cree que se trata de otra niña, ya que sus síntomas son los mismos a los que ha experimentado en sus anteriores embarazos.

Sobre esto, mencionó que constantemente tiene antojo de comida que no es habitual en ella, aunque no se siente mal y no padece de otros síntomas característicos como los mareos y nauseas.

"Yo estoy segura que es otra niña porque me siento idéntica que en los embarazos anteriores, siempre los primeros 3 meses como que se me baja la energía, pero no me siento mal, ni nauseas ni vomito, pero si ando como que ´bajona´ de energía. Yo creo que va a ser una niña", señaló.

Andy Benavides volvió a ser tendencia en redes sociales a nivel nacional semanas después de estar en el ojo público, aunque con temas completamente diferentes.

En los primeros días de julio su esposo fue detenido por presuntamente agredir a un hombre, aunque llegar a un acuerdo para que pudiera salir en libertad el día siguiente.

Mientras que, un día antes, se dio a conocer que su suegro habría sido detenido en Monterrey y fue posteriormente vinculado a proceso y se le dictó la medida de prisión preventiva por ser el presunto responsable de un doble homicidio en Tamaulipas.

La influencer publicó en sus redes sociales que, aunque si se trata de su suegro, no tiene contacto con él y no forma parte de su vida ni la de su familia.