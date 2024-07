Ángela Aguilar esta embarazada; Rene Franco especula tras la boda

En la mas reciente transmisión del programa La Taquilla en YouTube, el conductor René Franco hablo sobre la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, especulando que esta se habría casado con el cantante porque esta embarazada.

René Franco especulo que Ángela Aguilar se habría embarazado para poder asegurar su matrimonio con Nodal y así evitar una negación por parte de su padre, Pepe Aguilar. Franco especifico que esto se trataba meramente de una especulación.

"Te voy a decir lo que yo creo, yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe (Aguilar) no le dijera que no. Esa es mi especulación en mi mente: ´ah no, es que no me lo quites papá, estoy embarazada´ y la única reacción lógica del señor Aguilar es ´pues te casas´".

"Esa es la historia que mi mente me está contando y hasta que no me cuenten bien la historia no voy a decir nada, pero si en 6 meses, 7 meses nace un niño Nodal Aguilar o niña Nodal Aguilar, no me extrañaría".

Según Franco, Pepe Aguilar, el padre de Ángela, podría haberse opuesto inicialmente a la relación. Sin embargo, el supuesto embarazo de su hija lo habría obligado a aceptar la boda y participar en el evento como padre de la novia. Franco explicó su punto de vista diciendo: